Сергей Бобровский признан второй звездой последнего матча финальной серии Кубка Стэнли
Поделиться
Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский был признан НХЛ второй звездой шестого матча серии финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (5:1), который завершился в Санрайзе в ночь с 17 на 18 июня мск (итоговый счёт в серии 4-2 в пользу «Пантерз»). Бобровский отразил 28 из 29 бросков в створ (96,55%), пропустив единственный гол на 56-й минуте игры.
НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
18 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Райнхарт – 04:36 2:0 Ткачук (Луостаринен, Лунделль) – 19:13 3:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 37:31 4:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 53:26 5:0 Райнхарт (Вераге, Экблад) – 54:55 5:1 Подколзин (Уолман, Браун) – 55:18
Звание первой звезды матча получил нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт, на счету которого оформленный покер. Третьей звездой был признан форвард «Пантерз» Мэттью Ткачук, который забросил шайбу, ставшую в итоге победной.
Видео: Бобровский с флагом России произнёс речь на чемпионском параде
Комментарии
- 18 июня 2025
-
07:18
-
07:00
-
06:57
-
06:50
-
06:43
-
06:30
-
06:29
-
06:22
-
06:20
-
06:10
-
05:59
-
05:54
-
05:50
-
05:49
-
05:29
-
05:18
-
04:57
-
04:30
-
04:20
-
04:04
-
03:55
-
03:52
- 17 июня 2025
-
23:50
-
23:30
-
23:05
-
22:40
-
22:10
-
21:40
-
21:10
-
20:45
-
20:30
-
20:10
-
19:59
-
19:55
-
19:40