Сергей Бобровский признан второй звездой последнего матча финальной серии Кубка Стэнли

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский был признан НХЛ второй звездой шестого матча серии финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (5:1), который завершился в Санрайзе в ночь с 17 на 18 июня мск (итоговый счёт в серии 4-2 в пользу «Пантерз»). Бобровский отразил 28 из 29 бросков в створ (96,55%), пропустив единственный гол на 56-й минуте игры.

Звание первой звезды матча получил нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт, на счету которого оформленный покер. Третьей звездой был признан форвард «Пантерз» Мэттью Ткачук, который забросил шайбу, ставшую в итоге победной.

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