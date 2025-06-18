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Сергей Бобровский признан второй звездой последнего матча финальной серии Кубка Стэнли

Сергей Бобровский признан второй звездой последнего матча финальной серии Кубка Стэнли
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский был признан НХЛ второй звездой шестого матча серии финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (5:1), который завершился в Санрайзе в ночь с 17 на 18 июня мск (итоговый счёт в серии 4-2 в пользу «Пантерз»). Бобровский отразил 28 из 29 бросков в створ (96,55%), пропустив единственный гол на 56-й минуте игры.

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
18 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Райнхарт – 04:36     2:0 Ткачук (Луостаринен, Лунделль) – 19:13     3:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 37:31     4:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 53:26     5:0 Райнхарт (Вераге, Экблад) – 54:55     5:1 Подколзин (Уолман, Браун) – 55:18    

Звание первой звезды матча получил нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт, на счету которого оформленный покер. Третьей звездой был признан форвард «Пантерз» Мэттью Ткачук, который забросил шайбу, ставшую в итоге победной.

Плей-офф НХЛ. Турнирная сетка

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