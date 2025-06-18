«Флорида» повторила редкое чемпионское достижение «Лос-Анджелеса» 13-летней давности

В ночь с 17 на 18 июня мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2 (3:4 OT, 5:4 OT, 6:1, 4:5 OT, 5:2, 5:1). «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025.

Примечательно, что «Флорида» стала лишь третьим чемпионом за всю историю НХЛ и вторым в XXI веке, которому на пути к титулу в каждой серии плей-офф приходилось обыгрывать вышепосеянную команду по итогам её выступления в регулярном чемпионате. В 1995 году подобным достижением отметился «Нью-Джерси Дэвилз», в 2012-м — «Лос-Анджелес Кингз».

Напомним, в нынешнем плей-офф команда Пола Мориса каждую серию начинала на выезде. В первом раунде «пантеры» выбили из борьбы «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-1), во втором — «Торонто Мэйпл Лифс» (4-3), в третьем — «Каролину Харрикейнз» (4-1).