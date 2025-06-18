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Сэм Райнхарт установил рекорд XXI века по голам в финальной серии плей-офф НХЛ

Сэм Райнхарт установил рекорд XXI века по голам в финальной серии плей-офф НХЛ
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В ночь с 17 на 18 июня мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2 (3:4 OT, 5:4 OT, 6:1, 4:5 OT, 5:2, 5:1). «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025.

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
18 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Райнхарт – 04:36     2:0 Ткачук (Луостаринен, Лунделль) – 19:13     3:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 37:31     4:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 53:26     5:0 Райнхарт (Вераге, Экблад) – 54:55     5:1 Подколзин (Уолман, Браун) – 55:18    

Лучшим снайпером финальной серии плей-офф НХЛ стал нападающий «пантер» Сэм Райнхарт, оформивший покер в последнем матче сезона. Всего на счету канадского форварда стало семь голов в шести матчах серии с «Ойлерз», благодаря чему Райнхарт сегодня установил рекорд XXI века по голам в финальной серии плей-офф НХЛ.

За всю историю НХЛ рекорд по голам в финальной серии принадлежит сразу троим хоккеистам: в 1918 году Циклон Тэйлор забросил девять шайб, год спустя столько же голов забил Фрэнк Фойстон, а в 1922-м к ним присоединился Бэйб Дай.

Следом располагается Элф Скиннер (восемь голов, 1918). Далее располагается группа хоккеистов с семью голами, куда сегодня вошёл и Райнхарт. В 1956 году подобным достижением отметился Жан Беливо, в 1982-м — Майк Босси, а в 1985-м — Уэйн Гретцки.

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