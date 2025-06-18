Стало известно, с какой травмой Мэттью Ткачук выступал в Кубке Стэнли — 2024/2025

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук рассказал, с какой травмой он выступал в плей-офф сезона-2024/2025 НХЛ, который завершился победой «пантер» в Кубке Стэнли.
Как передаёт журналист Фрэнк Серавалли в социальной сети X, Ткачук сообщил, что оторвал приводящую мышцу от кости и боролся с грыжей на той же стороне тела, поэтому не был уверен, сможет ли сыграть на старте плей-офф. Также Ткачук сказал, что победа в Кубке Стэнли принесла ему больше пользы, чем могло бы принести лечение.
На финише регулярного сезона Мэттью Ткачук пропустил 25 заключительных матчей из-за травмы нижней части тела. В плей-офф хоккеист сыграл во всех 23 матчах, набрав 23 (8+15) очка. В шестой, заключительной игре финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (5:1, 4-2 в серии) Ткачук стал автором победной шайбы.
Видео: Ткачук искупался в океане с Кубком Стэнли
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