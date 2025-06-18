Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стало известно, с какой травмой Мэттью Ткачук выступал в Кубке Стэнли — 2024/2025

Стало известно, с какой травмой Мэттью Ткачук выступал в Кубке Стэнли — 2024/2025
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук рассказал, с какой травмой он выступал в плей-офф сезона-2024/2025 НХЛ, который завершился победой «пантер» в Кубке Стэнли.

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
18 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Райнхарт – 04:36     2:0 Ткачук (Луостаринен, Лунделль) – 19:13     3:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 37:31     4:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 53:26     5:0 Райнхарт (Вераге, Экблад) – 54:55     5:1 Подколзин (Уолман, Браун) – 55:18    

Как передаёт журналист Фрэнк Серавалли в социальной сети X, Ткачук сообщил, что оторвал приводящую мышцу от кости и боролся с грыжей на той же стороне тела, поэтому не был уверен, сможет ли сыграть на старте плей-офф. Также Ткачук сказал, что победа в Кубке Стэнли принесла ему больше пользы, чем могло бы принести лечение.

На финише регулярного сезона Мэттью Ткачук пропустил 25 заключительных матчей из-за травмы нижней части тела. В плей-офф хоккеист сыграл во всех 23 матчах, набрав 23 (8+15) очка. В шестой, заключительной игре финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (5:1, 4-2 в серии) Ткачук стал автором победной шайбы.

Плей-офф НХЛ. Турнирная сетка

Видео: Ткачук искупался в океане с Кубком Стэнли

Материалы по теме
Сергей Бобровский признан второй звездой последнего матча финальной серии Кубка Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android