Канадские клубы 32 года не могут взять Кубок Стэнли. Восемь поражений в финалах на отрезке

В ночь с 17 на 18 июня мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2 (3:4 OT, 5:4 OT, 6:1, 4:5 OT, 5:2, 5:1). «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025.

Канадские клубы не могут выиграть Кубок Стэнли с 1993 года. Последний на сегодня успех был зафиксирован 32 года назад, когда в 1993-м чемпионом стал «Монреаль Канадиенс», сумевший в финале плей-офф НХЛ нанести поражение «Лос-Анджелес Кингз» (4-1). После этого канадские клубы восемь раз выходили в финал, но там неизменно терпели неудачи в главной серии сезона НХЛ.

Полный список финалов с участием канадских клубов на этом отрезке представлен ниже:

1994 – «Ванкувер Кэнакс» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» (3-4).

2004 – «Калгари Флэймз» уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3-4).

2006 – «Эдмонтон» уступил «Каролине Харрикейнз» (3-4).

2007 – «Оттава Сенаторз» уступила «Анахайм Дакс» (1-4).

2011 – «Ванкувер» уступил «Бостон Брюинз» (3-4).

2021* – «Монреаль» уступил «Тампе» (1-4).

2024 – «Эдмонтон» уступил «Флориде» (3-4).

2025 – «Эдмонтон» уступил «Флориде» (2-4).