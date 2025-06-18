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Канадские клубы 32 года не могут взять Кубок Стэнли. Восемь поражений в финалах на отрезке

Канадские клубы 32 года не могут взять Кубок Стэнли. Восемь поражений в финалах на отрезке
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В ночь с 17 на 18 июня мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2 (3:4 OT, 5:4 OT, 6:1, 4:5 OT, 5:2, 5:1). «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025.

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
18 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Райнхарт – 04:36     2:0 Ткачук (Луостаринен, Лунделль) – 19:13     3:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 37:31     4:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 53:26     5:0 Райнхарт (Вераге, Экблад) – 54:55     5:1 Подколзин (Уолман, Браун) – 55:18    

Канадские клубы не могут выиграть Кубок Стэнли с 1993 года. Последний на сегодня успех был зафиксирован 32 года назад, когда в 1993-м чемпионом стал «Монреаль Канадиенс», сумевший в финале плей-офф НХЛ нанести поражение «Лос-Анджелес Кингз» (4-1). После этого канадские клубы восемь раз выходили в финал, но там неизменно терпели неудачи в главной серии сезона НХЛ.

Полный список финалов с участием канадских клубов на этом отрезке представлен ниже:

1994 – «Ванкувер Кэнакс» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» (3-4).

2004 – «Калгари Флэймз» уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3-4).

2006 – «Эдмонтон» уступил «Каролине Харрикейнз» (3-4).

2007 – «Оттава Сенаторз» уступила «Анахайм Дакс» (1-4).

2011 – «Ванкувер» уступил «Бостон Брюинз» (3-4).

2021* – «Монреаль» уступил «Тампе» (1-4).

2024 – «Эдмонтон» уступил «Флориде» (3-4).

2025 – «Эдмонтон» уступил «Флориде» (2-4).

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