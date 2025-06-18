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«Флорида» установила рекорд для финалов Кубка Стэнли, побив достижение «Эдмонтона»

«Флорида» установила рекорд для финалов Кубка Стэнли, побив достижение «Эдмонтона»
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В ночь с 17 на 18 июня мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2 (3:4 OT, 5:4 OT, 6:1, 4:5 OT, 5:2, 5:1). «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025.

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
18 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Райнхарт – 04:36     2:0 Ткачук (Луостаринен, Лунделль) – 19:13     3:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 37:31     4:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 53:26     5:0 Райнхарт (Вераге, Экблад) – 54:55     5:1 Подколзин (Уолман, Браун) – 55:18    

В главной серии нынешнего сезона НХЛ «Флорида» побила рекорд североамериканской лиги по времени лидирования в счёте в финале. Команда из США вела в счёте на протяжении 255 минут и 49 секунд, что отныне является новым рекордом для финальных серий Кубка Стэнли.

Примечательно, что «пантеры» превзошли достижение «нефтяников», которые в финале плей-офф НХЛ — 1987 лидировали в противостоянии с «Филадельфией Флайерз» на протяжении 250 минут и 4 секунд. Причём та серия выдалась семиматчевой.

Если же говорить о финалах плей-офф, которые заканчивались в шести матчах, то «Флорида» превзошла достижение «Питтсбург Пингвинз» (219:47 в шести встречах с «Миннесотой Норт Старз» в финале плей-офф НХЛ — 1991).

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