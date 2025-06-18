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Хоккеисты из России выиграли Кубок Стэнли 10-й раз подряд, продлив рекордную серию

Хоккеисты из России выиграли Кубок Стэнли 10-й раз подряд, продлив рекордную серию
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В сезоне-2024/2025 два российских хоккеиста — голкипер Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов — стали обладателями Кубка Стэнли. В шестом матче финальной серии их клуб «Флорида Пантерз» переиграл со счётом 5:1 «Эдмонтон Ойлерз» (итоговый счёт серии 4-2).

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
18 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Райнхарт – 04:36     2:0 Ткачук (Луостаринен, Лунделль) – 19:13     3:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 37:31     4:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 53:26     5:0 Райнхарт (Вераге, Экблад) – 54:55     5:1 Подколзин (Уолман, Браун) – 55:18    

Хотя бы один игрок из России становится обладателем Кубка Стэнли 10 сезонов подряд, это рекордная серия в истории (вторая по продолжительности — семь сезонов). В последний раз российские хоккеисты не смогли взять этот трофей в сезоне-2014/2015, когда чемпионом стал «Чикаго Блэкхоукс».

В предыдущих сезонах серии российскими обладателями Кубка Стэнли становились нападающий Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз», 2015/2016 и 2016/2017), защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 2017/2018), нападающие Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз», 2018/2019), вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, нападающие Никита Кучеров и Александр Волков («Тампа-Бэй Лайтнинг», 2019/2020 и 2020/2021 (Волков — только в сезоне-2019/2020)), нападающий Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш», 2021/2022), нападающий Иван Барбашёв («Вегас Голден Найтс», 2022/2023), вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и форвард Владимир Тарасенко («Флорида Пантерз», 2023/2024).

Плей-офф НХЛ. Турнирная сетка

Видео: Бобровский с флагом России произнёс речь на чемпионском параде

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