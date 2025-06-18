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Брэд Маршан стал пятым игроком в истории НХЛ с титулами с перерывом в 14+ лет

Брэд Маршан стал пятым игроком в истории НХЛ с титулами с перерывом в 14+ лет
Брэд Маршан
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В ночь с 17 на 18 июня мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2 (3:4 OT, 5:4 OT, 6:1, 4:5 OT, 5:2, 5:1). «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025.

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
18 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Райнхарт – 04:36     2:0 Ткачук (Луостаринен, Лунделль) – 19:13     3:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 37:31     4:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 53:26     5:0 Райнхарт (Вераге, Экблад) – 54:55     5:1 Подколзин (Уолман, Браун) – 55:18    

Нападающий «Пантерз» Брэд Маршан стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. Впервые в карьере канадский форвард стал чемпионом НХЛ ещё 14 лет назад, выиграв тот титул в составе «Бостон Брюинз». До Маршана всего у четырёх игроков в истории североамериканской лиги была пауза в 14+ лет между победами в Кубке Стэнли.

Это Крис Челиос (16 лет, «Монреаль Канадиенс»-1986 и «Детройт Ред Уингз»-2002), Марк Рекки (15 лет, «Питтсбург Пингвинз»-1991 и «Каролина Харрикейнз»-2006), Билл Герин (14 лет, «Нью-Джерси Дэвилз»-1995 и «Питтсбург»-2009) и Даррен Хельм («Детройт»-2008 и «Колорадо Эвеланш»-2022).

Стоит заметить, что форвард «Эдмонтона» Кори Перри второй год подряд упустил шанс побить рекорд Челиоса. Канадский форвард выиграл Кубок Стэнли с «Анахайм Дакс» в 2007 году, в случае победы «Ойлерз» в финале пауза между победами составила бы 18 лет.

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