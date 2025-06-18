«Флорида» выиграла Кубок Стэнли, Бобровский и Куликов снова чемпионы НХЛ. Главное к утру

«Флорида Пантерз» со счётом 5:1 разгромила «Эдмонтон Ойлерз» и стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025, Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов во второй раз подряд стали чемпионами НХЛ, гол 39-летнего Серхио Рамоса позволил «Монтеррею» сыграть вничью с «Интером» в матче клубного чемпионата мира. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».