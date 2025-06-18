«Флорида» выиграла Кубок Стэнли, Бобровский и Куликов снова чемпионы НХЛ. Главное к утру
«Флорида Пантерз» со счётом 5:1 разгромила «Эдмонтон Ойлерз» и стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025, Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов во второй раз подряд стали чемпионами НХЛ, гол 39-летнего Серхио Рамоса позволил «Монтеррею» сыграть вничью с «Интером» в матче клубного чемпионата мира. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Покер Райнхарта и 28 сейвов Бобровского в 6-й игре финала принесли «Флориде» Кубок Стэнли.
- Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов выиграли второй подряд Кубок Стэнли в карьере.
- Гол Серхио Рамоса принёс «Монтеррею» ничью с «Интером» в матче клубного чемпионата мира.
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