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18 июня главные новости спорта, футбол, хоккей, НХЛ, теннис, клубный чемпионат мира, UFC

«Флорида» выиграла Кубок Стэнли, Бобровский и Куликов снова чемпионы НХЛ. Главное к утру
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«Флорида Пантерз» со счётом 5:1 разгромила «Эдмонтон Ойлерз» и стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025, Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов во второй раз подряд стали чемпионами НХЛ, гол 39-летнего Серхио Рамоса позволил «Монтеррею» сыграть вничью с «Интером» в матче клубного чемпионата мира. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Покер Райнхарта и 28 сейвов Бобровского в 6-й игре финала принесли «Флориде» Кубок Стэнли.
  2. Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов выиграли второй подряд Кубок Стэнли в карьере.
  3. Гол Серхио Рамоса принёс «Монтеррею» ничью с «Интером» в матче клубного чемпионата мира.
  4. Нападающий «Флориды» Сэм Беннетт стал обладателем «Конн Смайт Трофи».
  5. Конор Макгрегор вырубил человека в ночном клубе на Ибице — The Sun.
  6. Руководители «Динамо» провели встречу с «Крыльями Советов» по трансферу Сергеева.
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