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«Эдмонтон» — первый клуб НХЛ за 47 лет, дважды подряд проигравший в финале Кубка Стэнли

«Эдмонтон» — первый клуб НХЛ за 47 лет, дважды подряд проигравший в финале Кубка Стэнли
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В ночь с 17 на 18 июня мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2 (3:4 OT, 5:4 OT, 6:1, 4:5 OT, 5:2, 5:1). «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025.

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
18 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Райнхарт – 04:36     2:0 Ткачук (Луостаринен, Лунделль) – 19:13     3:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 37:31     4:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 53:26     5:0 Райнхарт (Вераге, Экблад) – 54:55     5:1 Подколзин (Уолман, Браун) – 55:18    

Напомним, в минувшем сезоне эти команды уже встречались на аналогичной стадии сезона. Тогда «пантеры» впервые в истории стали чемпионом НХЛ, а теперь подтвердили своё звание. В свою очередь, «нефтяники» второй год подряд оступились в главной серии сезона НХЛ.

Это первый случай за 47 лет, когда команда проиграла в финале Кубка Стэнли в двух сезонах подряд. В прошлый раз неудачником стал «Бостон Брюинз» (1977, 1978), тоже проигравший одному и тому же сопернику – «Монреаль Канадиенс».

Антирекорд НХЛ – три проигранных финала подряд. Его делят «Торонто Мэйпл Лифс» (1938, 1939, 1940 – поражения от «Чикаго Блэкхоукс», «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» соответственно) и «Сент-Луис Блюз» (1968, 1969, 1970 – два поражения от «Монреаля» и затем от «Бостона»).

При этом стоит заметить, что в первых трёх сезонах после расширения НХЛ в 1967 году клубы-новички (к числу которых принадлежали «музыканты») имели гарантированное место в финале, так как не встречались с командами Оригинальной Шестёрки до этой стадии.

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