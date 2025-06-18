Сергей Бобровский поделился эмоциями после второго подряд выигрыша Кубка Стэнли

36-летний российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал победу в Кубке Стэнли по итогам сезона-2024/2025. В шестом матче финальной серии «Пантерз» на своём льду переиграли «Эдмонтон Ойлерз» (5:1) и завершили её со счётом 4-2 в свою пользу.
«Это удивительное чувство. Я хочу провозгласить славу Отцу, и Сыну, и Святому Духу… Я хочу поблагодарить Его за всё, что у меня есть. Я благодарю Его за это и хочу вернуться к работе», — приводит слова Бобровского журналист Тим Рейнольдс в социальной сети X.
В шестом матче финальной серии Кубка Стэнли Бобровский отразил 28 из 29 бросков в створ и был признан второй звездой встречи. Российский вратарь стал обладателем этого трофея во втором сезоне подряд.
Видео: Реакция Сергея Бобровского на чемпионский перстень «Флориды»
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