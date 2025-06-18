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Сергей Бобровский поделился эмоциями после второго подряд выигрыша Кубка Стэнли

Сергей Бобровский поделился эмоциями после второго подряд выигрыша Кубка Стэнли
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36-летний российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал победу в Кубке Стэнли по итогам сезона-2024/2025. В шестом матче финальной серии «Пантерз» на своём льду переиграли «Эдмонтон Ойлерз» (5:1) и завершили её со счётом 4-2 в свою пользу.

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
18 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Райнхарт – 04:36     2:0 Ткачук (Луостаринен, Лунделль) – 19:13     3:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 37:31     4:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 53:26     5:0 Райнхарт (Вераге, Экблад) – 54:55     5:1 Подколзин (Уолман, Браун) – 55:18    

«Это удивительное чувство. Я хочу провозгласить славу Отцу, и Сыну, и Святому Духу… Я хочу поблагодарить Его за всё, что у меня есть. Я благодарю Его за это и хочу вернуться к работе», — приводит слова Бобровского журналист Тим Рейнольдс в социальной сети X.

В шестом матче финальной серии Кубка Стэнли Бобровский отразил 28 из 29 бросков в створ и был признан второй звездой встречи. Российский вратарь стал обладателем этого трофея во втором сезоне подряд.

Плей-офф НХЛ. Турнирная сетка

Видео: Реакция Сергея Бобровского на чемпионский перстень «Флориды»

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