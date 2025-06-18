Коннор Макдэвид прокомментировал поражение «Эдмонтона» во втором подряд финале плей-офф

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид после поражения в шестом матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (1:5, 2-4) прокомментировал отрицательный итог всей серии для его команды.

«У нас отличная команда, «Эдмонтон» не просто так два года подряд выходит в финал. Я верю в команду. Было много сложных обстоятельств, связанных с травмами, но мы нашли способ добраться до этого момента. Это заслуга многих ребят», – приводятся слова Макдэвида в официальных соцсетях канадской команды.

Напомним, «нефтяники» второй год подряд оступились в главной серии сезона НХЛ. Это первый случай за 47 лет, когда команда проиграла в финале Кубка Стэнли в двух сезонах подряд. В прошлый раз неудачником стал «Бостон Брюинз» (1977, 1978), тоже проигравший одному и тому же сопернику – «Монреаль Канадиенс».