Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Драйзайтль стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли, Макдэвид уступил по количеству шайб

Драйзайтль стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли, Макдэвид уступил по количеству шайб
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль выиграл гонку бомбардиров Кубка Стэнли в сезоне-2024/2025. Форвард не смог отличиться в шестой игре финальной серии с «Флоридой Пантерз» (1:5, 2-4 по итогам серии) и завершил плей-офф НХЛ с 33 набранными очками (11+22).

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
18 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Райнхарт – 04:36     2:0 Ткачук (Луостаринен, Лунделль) – 19:13     3:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 37:31     4:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 53:26     5:0 Райнхарт (Вераге, Экблад) – 54:55     5:1 Подколзин (Уолман, Браун) – 55:18    

Второе место занял одноклубник Драйзайтля Коннор Макдэвид, который также набрал 33 очка, но уступил Леону по числу заброшенных шайб (7+26).

На третью строчку благодаря покеру в заключительном матче взлетел Сэм Райнхарт («Флорида Пантерз»), набравший 23 (11+12) очка. Кроме него, 23 очка смогли набрать ещё три хоккеиста — Мэттью Ткачук («Флорида», 8+15, гол в заключительной игре), Картер Вераге («Флорида», 7+16, три ассиста в заключительной игре) и Эван Бушар («Эдмонтон», 7+16).

Плей-офф НХЛ. Турнирная сетка

Видео: Лучший снайпер в истории НХЛ

Материалы по теме
Драйзайтль: «Эдмонтон» ещё не показал свою лучшую игру в финале Кубка Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android