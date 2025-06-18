Драйзайтль стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли, Макдэвид уступил по количеству шайб

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль выиграл гонку бомбардиров Кубка Стэнли в сезоне-2024/2025. Форвард не смог отличиться в шестой игре финальной серии с «Флоридой Пантерз» (1:5, 2-4 по итогам серии) и завершил плей-офф НХЛ с 33 набранными очками (11+22).
Второе место занял одноклубник Драйзайтля Коннор Макдэвид, который также набрал 33 очка, но уступил Леону по числу заброшенных шайб (7+26).
На третью строчку благодаря покеру в заключительном матче взлетел Сэм Райнхарт («Флорида Пантерз»), набравший 23 (11+12) очка. Кроме него, 23 очка смогли набрать ещё три хоккеиста — Мэттью Ткачук («Флорида», 8+15, гол в заключительной игре), Картер Вераге («Флорида», 7+16, три ассиста в заключительной игре) и Эван Бушар («Эдмонтон», 7+16).
Видео: Лучший снайпер в истории НХЛ
- 18 июня 2025
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