Результаты игрового дня Кубка Стэнли — 2024/2025 на 18 июня 2025 года

18 июня в Национальной хоккейной лиге завершился заключительный игровой день Кубка Стэнли сезона-2024/2025. В рамках финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги команды провели один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей плей-офф НХЛ — 2024/2025 18 июня:

«Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 5:1.

Напомним, счёт в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги выглядит так:

«Эдмонтон Ойлерз» — «Флорида Пантерз» — 2-4.

Отметим, что команда Пола Мориса защитила чемпионское звание, которое «Флорида» год назад завоевала впервые в истории клуба.