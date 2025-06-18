Бобровский повторил рекорд Василевского по победам в потенциально решающих матчах КС

На льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский одержал свою 13-ю победу в потенциально решающих матчах серии плей-офф НХЛ и повторил рекорд Андрея Василевского из «Тампа-Бэй Лайтнинг». Российские хоккеисты делят данный рекорд среди действующих вратарей.

Ранее рекорд принадлежал Марку-Андре Флёри (16), однако он в нынешнем сезоне завершил карьеру.