Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бобровский повторил рекорд Василевского по победам в потенциально решающих матчах КС

Бобровский повторил рекорд Василевского по победам в потенциально решающих матчах КС
Комментарии

На льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2.

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
18 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Райнхарт – 04:36     2:0 Ткачук (Луостаринен, Лунделль) – 19:13     3:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 37:31     4:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 53:26     5:0 Райнхарт (Вераге, Экблад) – 54:55     5:1 Подколзин (Уолман, Браун) – 55:18    

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский одержал свою 13-ю победу в потенциально решающих матчах серии плей-офф НХЛ и повторил рекорд Андрея Василевского из «Тампа-Бэй Лайтнинг». Российские хоккеисты делят данный рекорд среди действующих вратарей.

Ранее рекорд принадлежал Марку-Андре Флёри (16), однако он в нынешнем сезоне завершил карьеру.

Материалы по теме
Приз MVP НХЛ — опять не у Бобровского. Его взял канадец, доставшийся «Флориде» за бесценок
Приз MVP НХЛ — опять не у Бобровского. Его взял канадец, доставшийся «Флориде» за бесценок
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android