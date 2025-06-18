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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид установил уникальный антирекорд в истории НХЛ

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид установил уникальный антирекорд в истории НХЛ
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид установил уникальный антирекорд в истории Национальной хоккейной лиги.

Как сообщает OptaSTATS на своей странице в социальной сети Х, Макдэвид стал первым игроком в истории НХЛ, на счету которого девять сезонов подряд с 90+ очками и при этом нет ни одного Кубка Стэнли.

Макдэвид в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ записал на свой счёт 33 (7+26) очка.

Напомним, «нефтяники» второй год подряд оступились в главной серии сезона НХЛ. Это первый случай за 47 лет, когда команда проиграла в финале Кубка Стэнли в двух сезонах подряд. В прошлый раз неудачником стал «Бостон Брюинз» (1977, 1978), тоже проигравший одному и тому же сопернику – «Монреаль Канадиенс».

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