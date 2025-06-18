Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Свечников стал лучшим российским бомбардиром Кубка Стэнли, Подколзин опередил Капризова

Свечников стал лучшим российским бомбардиром Кубка Стэнли, Подколзин опередил Капризова
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников по итогам плей-офф НХЛ сезона-2024/2025 стал самым результативным игроком среди российских хоккеистов. В 15 матчах форвард набрал 12 (8+4) очков, его клуб сыграл три серии, дойдя до полуфинала. В общем зачёте Кубка Стэнли Свечников стал 23-м.

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
18 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Райнхарт – 04:36     2:0 Ткачук (Луостаринен, Лунделль) – 19:13     3:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 37:31     4:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 53:26     5:0 Райнхарт (Вераге, Экблад) – 54:55     5:1 Подколзин (Уолман, Браун) – 55:18    

На второе место благодаря заброшенной шайбе в шестой игре финальной серии Кубка Стэнли (1:5, 2-4 в серии) поднялся форвард «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин — на его счету по итогам сезона 10 (3+7) очков в 22 матчах. Третье место в активе Кирилла Капризова («Миннесота Уайлд») — в шести матчах своей единственной серии он набрал 9 (5+4) очков.

Четвёртым с 8 (3+5) очками в семи играх стал форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич. Три хоккеиста набрали по 6 очков — Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 5+1 в 10 матчах), Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес Кингз», 3+3 в шести матчах) и Владислав Наместников («Виннипег Джетс», 3+3 в 13 матчах).

Плей-офф НХЛ. Турнирная сетка

Видео: «Каролина» показала предматчевую традицию с участием Свечникова

Материалы по теме
Драйзайтль стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли, Макдэвид уступил по количеству шайб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android