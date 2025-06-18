Свечников стал лучшим российским бомбардиром Кубка Стэнли, Подколзин опередил Капризова

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников по итогам плей-офф НХЛ сезона-2024/2025 стал самым результативным игроком среди российских хоккеистов. В 15 матчах форвард набрал 12 (8+4) очков, его клуб сыграл три серии, дойдя до полуфинала. В общем зачёте Кубка Стэнли Свечников стал 23-м.

На второе место благодаря заброшенной шайбе в шестой игре финальной серии Кубка Стэнли (1:5, 2-4 в серии) поднялся форвард «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин — на его счету по итогам сезона 10 (3+7) очков в 22 матчах. Третье место в активе Кирилла Капризова («Миннесота Уайлд») — в шести матчах своей единственной серии он набрал 9 (5+4) очков.

Четвёртым с 8 (3+5) очками в семи играх стал форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич. Три хоккеиста набрали по 6 очков — Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 5+1 в 10 матчах), Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес Кингз», 3+3 в шести матчах) и Владислав Наместников («Виннипег Джетс», 3+3 в 13 матчах).

Видео: «Каролина» показала предматчевую традицию с участием Свечникова