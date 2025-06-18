Подколзин в финальной серии Кубка Стэнли забросил больше шайб, чем Коннор Макдэвид

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин в финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» забросил больше шайб, чем капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид.

На счету Василия две шайбы (в четвёртом и шестом матчах финальной серии), на счету Макдэвида — одна (в пятом матче серии).

На льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2. «Нефтяники» второй год подряд оступились в главной серии сезона НХЛ.