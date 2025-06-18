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Главный тренер «Флориды» Морис установил рекорд среди главных американских спортивных лиг

Главный тренер «Флориды» Морис установил рекорд среди главных американских спортивных лиг
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис установил рекорд среди всех главных американских спортивных лиг (НХЛ, НБА, НФЛ, МЛБ), став первым наставником в истории, кто выиграл главный трофей дважды подряд, перед этим 25 и более лет оставаясь без какого-либо кубка.

Морис начал тренерскую карьеру в 1993 году. В Национальной хоккейной лиге специалист начал работу в сезоне-1995/1996 в клубе «Хартфорд Уэйлерс». В прошлом сезоне Морис впервые стал обладателем Кубка Стэнли.

В ночь с 17 на 18 июня мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2. «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025.

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