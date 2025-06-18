Главный тренер «Флориды» Морис установил рекорд среди главных американских спортивных лиг

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис установил рекорд среди всех главных американских спортивных лиг (НХЛ, НБА, НФЛ, МЛБ), став первым наставником в истории, кто выиграл главный трофей дважды подряд, перед этим 25 и более лет оставаясь без какого-либо кубка.

Морис начал тренерскую карьеру в 1993 году. В Национальной хоккейной лиге специалист начал работу в сезоне-1995/1996 в клубе «Хартфорд Уэйлерс». В прошлом сезоне Морис впервые стал обладателем Кубка Стэнли.

В ночь с 17 на 18 июня мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2. «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025.