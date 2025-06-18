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Бобровский: немногие верили, что я смогу вернуться. Но я стою здесь, выиграв Кубок Стэнли

Бобровский: немногие верили, что я смогу вернуться. Но я стою здесь, выиграв Кубок Стэнли
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Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский дал комментарий по итогам победы в Кубке Стэнли сезона-2024/2025. В шестом матче финальной серии «Пантерз» на своём льду переиграли «Эдмонтон Ойлерз» (5:1) и завершили её со счётом 4-2 в свою пользу.

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
18 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Райнхарт – 04:36     2:0 Ткачук (Луостаринен, Лунделль) – 19:13     3:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 37:31     4:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 53:26     5:0 Райнхарт (Вераге, Экблад) – 54:55     5:1 Подколзин (Уолман, Браун) – 55:18    

«Хочу поблагодарить свою команду, мы прошли через сложную битву, продемонстрировали преданность и самоотверженность. Хочу сказать спасибо своей семье, моим родителям, они жертвовали многим ради меня. Спасибо жене и детям, которые позволяют мне играть в хоккей и делать свою работу. И хочу поблагодарить бога. За всё, что у меня есть и чего у меня нет.

В течение карьеры у меня было много взлётов и падений. Немногие верили, что я смогу вернуться, но я благодарен за этот опыт. Не мог об этом мечтать, но я стою здесь, выиграв Кубок Стэнли два раза подряд. Не могу быть более благодарным за это», — сказал Бобровский в эфире Sportsnet.

36-летний Сергей Бобровский год назад в сезоне-2023/2024 также стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды», завоевав первое в своей карьере чемпионство в НХЛ. В текущем сезоне российский вратарь и его одноклубник защитник Дмитрий Куликов сделали это во второй раз подряд.

Плей-офф НХЛ. Турнирная сетка

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