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«Хет-трик Ткачука». The Hockey News — о Мэттью с сигарой, пивом и шампанским в раздевалке

«Хет-трик Ткачука». The Hockey News — о Мэттью с сигарой, пивом и шампанским в раздевалке
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Издание The Hockey News в шутливой форме прокомментировало фотографию нападающего «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачука с сигарой, пивом и шампанским в раздевалке «пантер» после победы в розыгрыше Кубка Стэнли — 2025.

«Хет-трик Ткачука», — гласит подпись под фото.

Фото: NHL

На финише регулярного сезона Мэттью Ткачук пропустил 25 заключительных матчей из-за травмы нижней части тела. В плей-офф хоккеист сыграл во всех 23 матчах, набрав 23 (8+15) очка. В шестой, заключительной игре финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (5:1, 4-2 в серии) Ткачук стал автором победной шайбы.

Ранее Мэттью Ткачук рассказал, с какой травмой он выступал в плей-офф.

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