Форвард «Эдмонтона» Эвандер Кейн не принял участия в рукопожатии с игроками «Флориды»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн не принял участия в рукопожатии с игроками «Флориды Пантерз» после окончания финальной серии Кубка Стэнли — 2025. Об этом сообщает журналист издания The Athletic Лукас Вайс. О причинах такого поступка форварда не сообщается.

Напомним, в ночь с 17 на 18 июня мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2. «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025.