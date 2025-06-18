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Дмитрий Куликов стал самым результативным российским защитником по итогам Кубка Стэнли

Дмитрий Куликов стал самым результативным российским защитником по итогам Кубка Стэнли
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Защитник обладателя Кубка Стэнли «Флориды Пантерз» Дмитрий Куликов стал лучшим бомбардиром прошедшего плей-офф НХЛ среди игроков обороны из России. В 23 сыгранных матчах хоккеист набрал 5 (2+3) очков. При этом Куликов стал единственным российским защитником, который смог отметиться в Кубке Стэнли розыгрыша-2024/2025 заброшенными шайбами.

Второе место занял игрок «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов — 4 (0+4) очка в 15 матчах. Тройку лучших замкнул Илья Любушкин из «Даллас Старз» — 3 (0+3) очка в 14 матчах.

Два очка (0+2) в шести матчах на счету Владислава Гаврикова («Лос-Анджелес Кингз»), по одному (0+1) в активе Александра Никишина («Каролина», четыре матча) и Артёма Зуба («Оттава Сенаторз», шесть матчей).

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