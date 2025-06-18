Болельщики развернули российский флаг на арене «Флориды»

Болельщики принесли на трибуны и растянули российский флаг по ходу шестого матча финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз».

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, в ночь с 17 на 18 июня мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2. «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025.

Ранее российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский дал комментарий по итогам победы в Кубке Стэнли сезона-2024/2025.