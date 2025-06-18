Бобровский целовал кубок, игроки «Флориды» снесли ворота, лёд закидали крысами. Яркие фото

В ночь с 17 на 18 июня мск состоялся шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». «Флорида» стала обладателем трофея, выиграв встречу со счётом 5:1, а серию — 4-2.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 28 из 29 бросков в створ своих ворот. Нападающий Сэм Райнхарт оформил покер, две из четырёх его шайб были заброшены в пустые ворота. Ещё один гол на счету Мэттью Ткачука. Единственную шайбу «Эдмонтона» забросил российский форвард Василий Подколзин.

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Для россиян Сергея Бобровского и Дмитрия Куликова это второй выигранный финал подряд. В прошлом году они впервые в карьере стали обладателями Кубка Стэнли, их соперником в финальной серии также был «Эдмонтон Ойлерз».