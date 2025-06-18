«Теперь «Флорида» должна стать династией». Мэттью Ткачук — о втором Кубке Стэнли подряд

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук высказался о победе в розыгрыше Кубка Стэнли — 2025. Напомним, эта победа стала для «пантер» второй подряд за два сезона.

«Просто особая команда. Теперь мы должны стать династией. Три года подряд в финале, два чемпионства… Это никогда не надоест», — приводит слова Ткачука официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

На финише регулярного сезона Мэттью Ткачук пропустил 25 заключительных матчей из-за травмы нижней части тела. В плей-офф хоккеист сыграл во всех 23 матчах, набрав 23 (8+15) очка. В шестой, заключительной игре финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (5:1, 4-2 в серии) Ткачук стал автором победной шайбы.