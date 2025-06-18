«Это чертовски крутая команда». Коннор Макдэвид — о победе «Флориды» в Кубке Стэнли

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о победе «Флориды Пантерз» в финальной серии Кубка Стэнли — 2025.

«Из нас никто не сдавался, никто не выбрасывал полотенце. Это чертовски крутая команда, они не просто так два раза подряд стали обладателями Кубка Стэнли», — приводит слова Макдэвида официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в ночь с 17 на 18 июня мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2. «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025.