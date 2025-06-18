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М. Ткачук — о Макдэвиде: однажды он выиграет Кубок Стэнли, где бы это ни было

М. Ткачук — о Макдэвиде: однажды он выиграет Кубок Стэнли, где бы это ни было
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Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук заявил, что капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид однажды выиграет Кубок Стэнли.

«Когда у тебя есть такой хороший и талантливый игрок… Однажды он выиграет Кубок Стэнли, где бы это ни было», — приводит слова Ткачука журналист Крис Джонстон на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в ночь с 17 на 18 июня мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2. «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025.

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