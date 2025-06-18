Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Именно такие хоккеисты двигают наш спорт вперёд!» Ротенберг — о победе Бобровского в КС

«Именно такие хоккеисты двигают наш спорт вперёд!» Ротенберг — о победе Бобровского в КС
Комментарии

Главный тренер сборной «Россия 25» и первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поздравил российского вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского со вторым Кубком Стэнли в карьере.

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский был признан НХЛ второй звездой шестого матча серии финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (5:1), который завершился в Санрайзе в ночь с 17 на 18 июня мск (итоговый счёт в серии 4-2 в пользу «Пантерз»). Бобровский отразил 28 из 29 бросков в створ (96,55%), пропустив единственный гол на 56-й минуте игры. Сергей стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

Материалы по теме
Приз MVP НХЛ — опять не у Бобровского. Его взял канадец, доставшийся «Флориде» за бесценок
Приз MVP НХЛ — опять не у Бобровского. Его взял канадец, доставшийся «Флориде» за бесценок
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android