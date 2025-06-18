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ИИХФ не включила россиян в поздравительное фото для «Флориды Пантерз»

ИИХФ не включила россиян в поздравительное фото для «Флориды Пантерз»
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) не включила россиян в поздравительное фото для «Флориды Пантерз». «Пантеры» одержали победу в розыгрыше Кубка Стэнли — 2025.

ИИХФ опубликовала фотографию с игроками «Флориды» в форме их национальных команд, проигнорировав Сергея Бобровского и Дмитрия Куликова.

Фото: ИИХФ

Напомним, в ночь с 17 на 18 июня мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2. «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025.

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