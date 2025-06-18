Дементьев оценил возможность «Флориды» стать командой-династией

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев после второй победы подряд «Флориды Пантерз» в розыгрыше Кубка Стэнли оценил возможность «пантер» стать командой-династией.

— Какие шансы у «Флориды» стать командой-династией?

— Надо смотреть состав команды на будущий сезон, много параметров, которые будут определять возможности. Тот же Брэд Маршан вложил очень много в эту команду, его потеря станет немаловажным фактором.

До 2026-2027 года подписаны почти все лидеры. Беннетту 28 лет, сомневаюсь, что он будет куда-нибудь уходить. Учитывая структуру команды, думаю, что они будут на высоте и бороться за самые высокие места, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.