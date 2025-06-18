«Это больно всегда». Драйзайтль — о поражении от «Флориды» в финале Кубка Стэнли

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал поражение в финальной серии Кубка Стэнли — 2025 с «Флоридой Пантерз».

«Это больно всегда. Я не знаю. Не бывает «больше» или «меньше», ощущения одинаковые», — приводит слова Драйзайтля Sky Sport Germany.

Напомним, в ночь с 17 на 18 июня мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2. «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025.