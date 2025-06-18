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Дементьев — о «Флориде»: в плане физического состояния команда вынесла соперников

Дементьев — о «Флориде»: в плане физического состояния команда вынесла соперников
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Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев высказался о физическом состоянии игроков «Флориды Пантерз» в победном для американского клуба розыгрыше Кубка Стэнли — 2025.

«Хочу отметить работу тренерского штаба «Флориды». Команда отлично начала сезон, но потом достаточно много игр проигрывала во второй трети чемпионата. Тренеры были настолько уверены, что дали возможность своим игрокам передохнуть и перезагрузиться. Сейчас мы увидели, что в плане физического состояния команда вынесла остальных», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Ранее Алексей Дементьев после второй победы подряд «Флориды Пантерз» в розыгрыше Кубка Стэнли оценил возможность «пантер» стать командой-династией.

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