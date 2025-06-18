«Флорида» повторила рекорд Кубка Стэнли по количеству гостевых побед

Сегодня, 18 июня, на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2. «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, «Флорида Пантерз» установила рекорд Кубка Стэнли по лучшей разнице шайб в гостевых матчах («+30»). Ранее лучшим достижением было «+23» у «Нью-Джерси Дэвилз» в 1995 году.

Кроме того, «пантеры» повторили рекорд лиги по количеству гостевых побед (10) и установили рекорд по количеству голов в гостях (61).