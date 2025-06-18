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«Флорида» повторила рекорд Кубка Стэнли по количеству гостевых побед

«Флорида» повторила рекорд Кубка Стэнли по количеству гостевых побед
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Сегодня, 18 июня, на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2. «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025.

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
18 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Райнхарт – 04:36     2:0 Ткачук (Луостаринен, Лунделль) – 19:13     3:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 37:31     4:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 53:26     5:0 Райнхарт (Вераге, Экблад) – 54:55     5:1 Подколзин (Уолман, Браун) – 55:18    

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, «Флорида Пантерз» установила рекорд Кубка Стэнли по лучшей разнице шайб в гостевых матчах («+30»). Ранее лучшим достижением было «+23» у «Нью-Джерси Дэвилз» в 1995 году.

Кроме того, «пантеры» повторили рекорд лиги по количеству гостевых побед (10) и установили рекорд по количеству голов в гостях (61).

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