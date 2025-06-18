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«Я бы всем русским отдал». Дементьев — о вручении «Конн Смайта» Беннетту, а не Бобровскому

«Я бы всем русским отдал». Дементьев — о вручении «Конн Смайта» Беннетту, а не Бобровскому
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Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев высказался о победе нападающего «Флориды Пантерз» Сэма Беннетта в номинации на «Конн Смайт Трофи» — приза, ежегодно вручаемого хоккеисту, лучше других зарекомендовавшему себя в играх плей-офф Национальной хоккейной лиги.

— Что думаете о вручении «Конн Смайта» Беннетту?
— Самое сложное при голосовании абстрагироваться от эмоциональной составляющей. Параметры определения не до конца известны. Я бы, конечно, всем русским отдал: Кучерову, Василевскому, Овечкину, Бобровскому. Интернациональная лига, принято такое решение, значит, пусть будет так, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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