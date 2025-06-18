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Могильный высказался об отсутствии россиян «Флориды» в публикации о победе в Кубке Стэнли

Могильный высказался об отсутствии россиян «Флориды» в публикации о победе в Кубке Стэнли
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Почётный президент «Амура» и член «Тройного золотого клуба» Александр Могильный высказался о том факте, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) не включила россиян в поздравительное фото для «Флориды Пантерз».

«Честно говоря, я не смотрел ни одной игры. За наших всегда обидно, но больше прокомментировать не могу», — сказал Могильный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ИИХФ опубликовала фотографию с игроками «Флориды» в форме их национальных команд, проигнорировав Сергея Бобровского и Дмитрия Куликова. Хоккеисты «Пантерз» выиграли серию со счётом 4-2 и стали обладателями Кубка Стэнли сезона-2024/2025.

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