Финский капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков установил рекорд для европейских капитанов клубов НХЛ.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, 29-летний нападающий стал первым, кто дважды поднимал над головой Кубок Стэнли в ранге капитана не из Северной Америки.

В ночь с 17 на 18 июня мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2. «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025.