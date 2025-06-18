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Александр Барков установил рекорд для европейских капитанов клубов НХЛ

Александр Барков установил рекорд для европейских капитанов клубов НХЛ
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Финский капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков установил рекорд для европейских капитанов клубов НХЛ.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, 29-летний нападающий стал первым, кто дважды поднимал над головой Кубок Стэнли в ранге капитана не из Северной Америки.

В ночь с 17 на 18 июня мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2. «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025.

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
18 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Райнхарт – 04:36     2:0 Ткачук (Луостаринен, Лунделль) – 19:13     3:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 37:31     4:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 53:26     5:0 Райнхарт (Вераге, Экблад) – 54:55     5:1 Подколзин (Уолман, Браун) – 55:18    
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