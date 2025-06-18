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Известный агент оценил роль Дмитрия Куликова в чемпионстве «Флориды»

Известный агент оценил роль Дмитрия Куликова в чемпионстве «Флориды»
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Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев оценил роль российского защитника Дмитрия Куликова в чемпионстве «Флориды Пантерз».

— Оцените роль Куликова в этом чемпионстве?
— Куликов делал то, что нужно. Да, было два автогола, но это бывает. Он там не первый сезон, устраивает тренерский штаб и менеджеров. Он был полезен, его вклад неоценим, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Дмитрий Куликов стал лучшим бомбардиром прошедшего плей-офф НХЛ среди игроков обороны из России. В 23 сыгранных матчах хоккеист набрал 5 (2+3) очков. При этом Куликов стал единственным российским защитником, который смог отметиться в Кубке Стэнли розыгрыша-2024/2025 заброшенными шайбами.

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