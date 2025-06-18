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Биссоннетт — о «Флориде»: наслаждайтесь, следующий год будет нашим. #ТоронтоНавсегда

Биссоннетт — о «Флориде»: наслаждайтесь, следующий год будет нашим. #ТоронтоНавсегда
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Бывший игрок НХЛ, ведущий подкаста Spittin’ Chiclets Пол Биссоннетт высказался о второй подряд победе «Флориды Пантерз» в розыгрыше Кубка Стэнли.

«Поздравляю «Флориду» с невероятным успехом. Ничто не сравнится с Кубком Стэнли, а выиграть его два раза подряд – это потрясающе. Наслаждайтесь этим, пока можете. Следующий год будет нашим. #ТоронтоНавсегда», — написал Биссоннетт на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в ночь с 17 на 18 июня мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2. «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025.

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
18 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Райнхарт – 04:36     2:0 Ткачук (Луостаринен, Лунделль) – 19:13     3:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 37:31     4:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 53:26     5:0 Райнхарт (Вераге, Экблад) – 54:55     5:1 Подколзин (Уолман, Браун) – 55:18    
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