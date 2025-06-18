Биссоннетт — о «Флориде»: наслаждайтесь, следующий год будет нашим. #ТоронтоНавсегда

Бывший игрок НХЛ, ведущий подкаста Spittin’ Chiclets Пол Биссоннетт высказался о второй подряд победе «Флориды Пантерз» в розыгрыше Кубка Стэнли.

«Поздравляю «Флориду» с невероятным успехом. Ничто не сравнится с Кубком Стэнли, а выиграть его два раза подряд – это потрясающе. Наслаждайтесь этим, пока можете. Следующий год будет нашим. #ТоронтоНавсегда», — написал Биссоннетт на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в ночь с 17 на 18 июня мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2. «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025.