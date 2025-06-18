«Будь это, они бы добились большего результата». Дементьев — о поражении «Эдмонтона»

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев высказался о втором подряд поражении «Эдмонтон Ойлерз» в финальной серии Кубка Стэнли.

— Это был последний шанс «Эдмонтона» на Кубок Стэнли в ближайшие годы?

— Мы это поймём после межсезонья. У них очень хороший тренер, но команде требуются защитники на первые роли, вратарь более высокого уровня. Будь это, они бы добились большего результата, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, в ночь с 17 на 18 июня мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2. «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025.