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«Будь это, они бы добились большего результата». Дементьев — о поражении «Эдмонтона»

«Будь это, они бы добились большего результата». Дементьев — о поражении «Эдмонтона»
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Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев высказался о втором подряд поражении «Эдмонтон Ойлерз» в финальной серии Кубка Стэнли.

— Это был последний шанс «Эдмонтона» на Кубок Стэнли в ближайшие годы?
— Мы это поймём после межсезонья. У них очень хороший тренер, но команде требуются защитники на первые роли, вратарь более высокого уровня. Будь это, они бы добились большего результата, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, в ночь с 17 на 18 июня мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2. «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025.

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
18 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Райнхарт – 04:36     2:0 Ткачук (Луостаринен, Лунделль) – 19:13     3:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 37:31     4:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 53:26     5:0 Райнхарт (Вераге, Экблад) – 54:55     5:1 Подколзин (Уолман, Браун) – 55:18    
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