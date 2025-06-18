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Владелец «Флориды» ответил на вопрос о возможности выиграть третий Кубок Стэнли подряд

Владелец «Флориды» ответил на вопрос о возможности выиграть третий Кубок Стэнли подряд
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Владелец «Флориды Пантерз» Винсент Виола ответил на вопрос о возможности выиграть третий Кубок Стэнли для клуба подряд.

«Это стандарт совершенства. Нет другого пути, кроме как стремиться к чемпионству и побеждать. Нет другого пути. Все в команде это знают, и все объединены этой идеей», — приводит слова Виолы официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В эпоху потолка зарплат Национальной хоккейной лиги (с сезона-2005/2006) ни одной команде не удалось выиграть Кубок Стэнли трижды подряд. В общей сложности по три раза его выиграли только «Чикаго Блэкхоукс» (2010, 2013, 2015) и «Питтсбург Пингвинз» (2009, 2016, 2017).

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