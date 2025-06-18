Дементьев — о втором поражении в финале Макдэвида: Овечкин выиграл кубок на 13-й год

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев высказался о втором подряд поражении в финале капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

— Как думаете, каково сейчас Макдэвиду, который проиграл два финала подряд?

— Второй год подряд он был рядом, это очень тяжело с моральной точки зрения. Насколько он хорош был, сложно оценить. Он является лучшим игроком мирового хоккея. Но вспомните, что тот же Овечкин выиграл Кубок Стэнли на 13-й год, а это равного калибра игроки, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Макдэвид в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ записал на свой счёт 33 (7+26) очка.