Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дементьев — о втором поражении в финале Макдэвида: Овечкин выиграл кубок на 13-й год

Дементьев — о втором поражении в финале Макдэвида: Овечкин выиграл кубок на 13-й год
Комментарии

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев высказался о втором подряд поражении в финале капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

— Как думаете, каково сейчас Макдэвиду, который проиграл два финала подряд?
— Второй год подряд он был рядом, это очень тяжело с моральной точки зрения. Насколько он хорош был, сложно оценить. Он является лучшим игроком мирового хоккея. Но вспомните, что тот же Овечкин выиграл Кубок Стэнли на 13-й год, а это равного калибра игроки, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Макдэвид в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ записал на свой счёт 33 (7+26) очка.

Материалы по теме
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид установил уникальный антирекорд в истории НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android