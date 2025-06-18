Игроки «Флориды» повредили Кубок Стэнли во время празднования на льду
Поделиться
Хоккеисты и тренерский штаб «Флориды Пантерз» повредили чашу Кубка Стэнли во время празднования на льду.
Фото: Getty Images
Сообщается, что игроки повредили трофей ещё до того, как он покинул лёд.
Сегодня, 18 июня, на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2. «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025.
НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
18 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Райнхарт – 04:36 2:0 Ткачук (Луостаринен, Лунделль) – 19:13 3:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 37:31 4:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 53:26 5:0 Райнхарт (Вераге, Экблад) – 54:55 5:1 Подколзин (Уолман, Браун) – 55:18
Ранее стало известно, что «Флорида Пантерз» повторила рекорд Кубка Стэнли по количеству гостевых побед.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 июня 2025
-
13:20
-
13:06
-
13:00
-
12:54
-
12:40
-
12:26
-
12:15
-
12:12
-
12:01
-
11:48
-
11:45
-
11:31
-
11:20
-
11:13
-
11:00
-
10:55
-
10:48
-
10:40
-
10:30
-
10:20
-
10:16
-
10:04
-
09:53
-
09:45
-
09:40
-
09:40
-
09:27
-
09:15
-
09:06
-
08:55
-
08:51
-
08:43
-
08:35
-
08:30
-
08:24