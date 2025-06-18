Игроки «Флориды» повредили Кубок Стэнли во время празднования на льду

Хоккеисты и тренерский штаб «Флориды Пантерз» повредили чашу Кубка Стэнли во время празднования на льду.

Фото: Getty Images

Сообщается, что игроки повредили трофей ещё до того, как он покинул лёд.

Сегодня, 18 июня, на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2. «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025.

Ранее стало известно, что «Флорида Пантерз» повторила рекорд Кубка Стэнли по количеству гостевых побед.