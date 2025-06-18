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Вратарь «Эдмонтона» Скиннер заявил, что хотел бы поучиться у Бобровского

Вратарь «Эдмонтона» Скиннер заявил, что хотел бы поучиться у Бобровского
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Вратарь «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер высказался об игре российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.

«Это мой третий год в НХЛ. Ему 36 лет, он играет уже 14 лет, и это видно, потому что в его игре ничего не меняется. Видно, что он остаётся таким же, независимо от того, пропустил он шесть шайб или сделал шат-аут. Его игра не меняется ни на секунду. Я бы хотел пообщаться с ним и спросить, как мне научиться этому», — приводит слова Скиннера сайт НХЛ.

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский был признан НХЛ второй звездой шестого матча серии финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (5:1), который завершился в Санрайзе в ночь с 17 на 18 июня мск (итоговый счёт в серии 4-2 в пользу «Пантерз»). Бобровский отразил 28 из 29 бросков в створ (96,55%), пропустив единственный гол на 56-й минуте игры. Сергей стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

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