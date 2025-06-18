Опубликовано расписание хоккейного турнира Олимпиады-2026

Пресс-служба Олимпийского комитета опубликовала расписание хоккейного турнира Игр-2026, которые состоятся в Италии.

Первые игры турнира состоятся 11 февраля 2026 года. Первые матчи плей-офф пройдут 17, 18 февраля. Матч за третье место состоится 21 февраля, матч за золото — 22 февраля.

Фото: МОК

Фото: МОК

Фото: МОК

Фото: МОК

Фото: МОК

Напомним, зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Сборная Франции официально заменила российскую команду на турнире.

Ранее генеральный менеджер сборной Канады по хоккею Даг Армстронг выразил разочарование тем фактом, что Россия не примет участия в Олимпиаде 2026 года.