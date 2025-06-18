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ЦСКА заключил контракт с защитником Владиславом Ерёменко

ЦСКА заключил контракт с защитником Владиславом Ерёменко
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ЦСКА заключил контракт с защитником Владиславом Ерёменко. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба. Соглашение рассчитано на один год, до конца сезона-2025/2026. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

26-летний хоккеист сыграл 266 матчей в КХЛ за минское «Динамо» и магнитогорский «Металлург», набрав 51 (19+32) очко при показателе полезности «+14». В 2024 году он выиграл Кубок Гагарина в составе «Металлурга». Также Владислав выступает за сборную Беларуси. В 2021 году он сыграл за национальную команду на чемпионате мира.

В минувшем сезоне 26-летний игрок обороны получил тяжёлую травму в матче с «Автомобилистом». 19 декабря Еремёнко перенёс операцию после перелома бедра со смещением и больше в сезоне не играл.

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