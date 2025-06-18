ИИХФ удалила пост с фотографией хоккеистов «Флориды» без россиян

Международная федерация хоккея (ИИХФ) удалила пост в социальной сети Х, где было поздравительное фото для «Флориды Пантерз», на котором отсутствовали российские хоккеисты «пантер» Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов. «Флорида» одержала победу в розыгрыше Кубка Стэнли — 2025.
Напомним, ранее ИИХФ опубликовала фотографию с игроками «Флориды» в форме их национальных команд, проигнорировав Сергея Бобровского и Дмитрия Куликова.
В ночь с 17 на 18 июня мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 5:1 и выиграли серию со счётом 4-2. «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025.
- 18 июня 2025
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