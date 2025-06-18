«Боб — легенда!» СКА поздравил Бобровского со вторым Кубком Стэнли в карьере

Пресс-служба санкт-петербургского СКА поздравила вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского со вторым Кубком Стэнли в карьере.

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский был признан НХЛ второй звездой шестого матча серии финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (5:1), который завершился в Санрайзе в ночь с 17 на 18 июня мск (итоговый счёт в серии 4-2 в пользу «Пантерз»). Бобровский отразил 28 из 29 бросков в створ (96,55%), пропустив единственный гол на 56-й минуте игры. Сергей стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

Ранее Сергея Бобровского поздравил главный тренер сборной «Россия 25» и первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.