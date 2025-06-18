Главный тренер «Флориды» выступил со словами благодарности хоккеистам своего клуба

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис выступил со словами благодарности хоккеистам своего клуба после победы в розыгрыше Кубка Стэнли — 2025.

«Не знаю, как мы поднялись на вершину горы. В начале сезона мы стояли у подножия, и она казалась довольно высокой. Мы прошли долгий путь, были травмы, но эти ребята любят друг друга. Это лучшее, что можно сказать. Они заботятся друг о друге, и это их источник энергии. Конечно, он исходит не от тренера.

Мне очень повезло в карьере: я тренировал отличные команды в замечательных городах, но эти ребята другие. Я не встречал таких людей раньше. В каждой команде есть замечательные люди, но здесь все они такие – каждый из них», — приводит слова Мориса The Athletic.