Быков: Бобровский подарил Макдэвиду дополнительную мотивацию на следующий сезон

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказался о победе «Флориды Пантерз» в Кубке Стэнли, упомянув российского вратаря «пантер» Сергея Бобровского и капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

«Безусловно, Сергей Бобровский — один из лучших вратарей мира. Сергей даже лучший в мире на данный момент. Я испытываю гордость за Сергея. Он русский вратарь мирового класса.

Макдэвид, как и Бобровский, заслуживал Кубок Стэнли, но выигрывает его только один. Сергей подарил Макдэвиду дополнительную мотивацию на следующий сезон. У Сергея эта мотивация тоже будет. Один будет пытаться забрать трофей, а другой – сохранить его», — приводит слова Быкова Metaratings.